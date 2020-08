Davidson despede-se do V. Guimarães e assume transferência para o Alanyaspor

Negócio fechado. Davidson vai trocar o Vitória pelos turcos do Alanyaspor, numa transferência que vai render cerca de 1 milhão de euros aos cofres da SAD vimaranense. O extremo assumiu a mudança em declarações à sua assessoria de imprensa, agradecendo aos minhotos por três anos "muito importantes".





"O Vitória para mim é um clube muito especial e essa passagem que eu tive foi muito importante para mim. Aqui tive um crescimento profissional e pessoal. É um clube que me acarinhou muito desde quando eu cheguei, tem uma massa associativa muito grande, são adeptos apaixonados que vivem e fazem tudo para ver o clube bem. Partilhei momentos maravilhosos", referiu o brasileiro, desejando sucesso ao clube no futuro: "Consegui crescer muito no Vitória e serei eternamente grato ao clube, aos adeptos, comissão técnica, direção, todos os funcionários que trabalham para o clube crescer. Deixo o meu agradecimento e espero que o Vitória conquiste cada vez mais coisas boas."Sobre a etapa que se segue, Davidson não escondeu o entusiasmo. "Vou dar o meu máximo para fazer o melhor que posso. Não vou prometer títulos, mas prometo que vou lutar a cada jogo pela vitória, pelos objetivos do clube, e vou fazer o melhor sempre, com a expectativa de ganhar títulos e ficar marcado na história. Conheço um pouco do futebol da Turquia, tenho amigos que jogaram e outros que ainda jogam. É um futebol diferente de Portugal, mas estou esperançoso e motivado para que logo possa desfrutar de novos momentos nesse país", afirmou.