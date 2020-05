Davidson: «Dimensão do clube é estar lá em cima»

Quase parece noutra vida, mas convém não esquecer que, antes da pandemia, o Vitória atravessava uma série de três jogos seguidos a ganhar para a Liga, mantendo bem vivo o sonho de terminar a época nos lugares europeus. Davidson, em conversa com Neno, agarrou-se a essa mesma boa fase e a esse mesmo objetivo, assegurando que o grupo está a trabalhar para um final de época a condizer com o historial do clube.

"Estamos a fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, com muita segurança. Estávamos muito bem quando o campeonato parou e podem ter a certeza de que tudo faremos para atingir o nosso objetivo, que é terminar bem a competição. A dimensão do Vitória é estar sempre lá em cima e é isso que vamos querer fazer nos jogos que faltam", sublinhou o extremo brasileiro, feliz pelo regresso aos treinos ser já uma realidade, ainda que com uma série de medidas pouco comuns. "Para as pessoas do clube, mais importante do que o jogador é o ser humano, a segurança de cada um. Tem sido muito bom voltar a treinar, voltar a sentir a bola, o cheiro da relva. O mais importante é todos estarem seguros e aqui a segurança tem sido máxima. O Vitória está a fazer tudo pelo nosso bem-estar. Trabalhamos distantes, mas com segurança, essencial para estarmos confiantes", atirou Davidson, que tem aproveitado os últimos meses para "passar tempo bom com a família".