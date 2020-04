Davidson e a questão do corte de ordenados: «Não vou ser um impedimento»

Davidson fala sobre a expectativa de regressar ao trabalho e sobre a questão do possível corte de ordenados, reforçando que por ele isso não será problema. O avançado reconhece que todos devem dar o seu contributo para combater a crise instalada no futebol português e por esse Mundo fora.





"Voltamos no final do mês, depois das férias. A minha esperança é que as coisas voltem ao normal, para que possamos voltar a fazer o que mais amo, jogar futebol. Espero que as coisas possam andar para a frente, espero que possamos voltar a treinar. Estamos à espera que as pessoas responsáveis do clube e da área da saúde deem as indicações. Se Deus quiser, no final do mês vamos voltar aos treinos normalmente. O Vitória tem tratado esta situação com o apoio aos jogadores da melhor forma possível. É uma situação diferente, mas procuramos manter a forma física em casa. Mas ainda não temos indicação do que vai acontecer. A informação é para que no final do mês volte toda a gente a Guimarães, para que possamos voltar a treinar, mas não sabemos se é no campo ou em casa com orientação do clube."É difícil analisar. Se me dissessem que podia treinar, eu queria era treinar logo. Não sei como está a situação na Madeira, mas pelo que parece há poucas infeções. Para fazer isso, o clube está bem orientado. Os responsáveis não iriam colocar os jogadores em risco. Se estão a treinar, é porque acham que é seguro. Há clubes no estrangeiro que estão a treinar, como Bayern de Munique. Pode ser bom começar a regressar aos poucos.""É uma questão que cabe à SAD decidir. O Vitória ainda não nos comunicou nada sobre o assunto. Não vou ser um impedimento se por acaso isso acontecer. A situação é difícil para o país todo, não só para o Vitória. Estou disposto a ajudar no que for preciso.""A minha esperança é que possa voltar a sorrir em breve. Tenho 10 golos esta época, falta um para os 40 no total. Só faltou marcar na Fase de Grupos da Liga Europa. Marcando mais um golo vou superar a melhor marca de uma época. O meu objetivo é superar-me a cada época. Por isso tenho a esperança que a época termine, vai ser bom para todos, para que possamos cumprir objetivos. Queremos que o campeonato volte, para que o grupo consiga também cumprir os seus objetivos. É a minha segunda época no Vitória, é muito importante sermos melhores a cada ano. Se possível queremos regressar à Liga Europa, ou mesmo melhorar a classificação da época passada. Temos todas as condições para isso, já o mostramos contra adversários de muito valor."