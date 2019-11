«Davidson é muito europeu a jogar»

Davidson já ultrapassou a metade dos jogos realizados na época passada (21 contra 39) em Guimarães e tem metade dos golos marcados (5 contra 10). A Liga Europa trouxe outra montra que fez o extremo brilhar com mais impacto. Francisco Chaló vai mesmo ao ponto que "diferencia" o avançado."O Davidson tem uma particularidade que o diferencia. Ele é muito europeu a jogar. Não é fácil encontrar jogadores brasileiros com esses atributos, uma das coisas mais difíceis para os brasileiros é a adaptação, mas com ele as coisas aconteceram com rapidez", afirmou o técnico que foi o primeiro treinador do extremo em Portugal, no Sp. Covilhã, em 2015/16."O início da minha relação com o Davidson foi algo curioso, isto porque estávamos com problemas na formatação do plantel e chegámos a uma certa altura de agosto e havia claras lacunas. Eu tive a sorte de ter um ex-jogador meu que o conhecia e comecei a observá-lo. Lembro-me perfeitamente da primeira frase que disse ao presidente sobre ele: ‘Finalmente chegou alguém diferente. É como da água para o vinho’", conta o atual treinador dos argelinos do Paradou AC.Com a forma como o atacante, de 28 anos, se tem destacado, é natural que os interessados aumentem noutros campeonatos e escolhas terão de ser feitas. "Ele tem uma inteligência posicional e uma facilidade percecional do jogo fora do comum. Para além disso, é inegável a grande personalidade que tem. Já está num nível elevado no contexto português e, se surgir a oportunidade de seguir para outros voos, tem dois caminhos: um patamar interessante na Europa ou outros mercados mais fortes financeiramente, mas onde há menor qualidade futebolística. Tem muita para dar ainda", conclui.