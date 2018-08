Davidson espreita lugar em ataque remodelado

A boa imagem deixada pelo V. Guimarães na última meia-hora do encontro com o Benfica, em que marcou dois golos quando já perdia por 3-0, deverá levar Luís Castro a fazer algumas alterações no onze para a receção de hoje ao Feirense, nomeadamente no sector ofensivo. Davidson é forte candidato à titularidade numa faixa, depois da sua boa prestação diante dos encarnados.

As substituições operadas pelo treinador vitoriano surtiram efeito na Luz, na medida em que trouxeram uma nova dinâmica ao processo ofensivo da equipa, como atestam os golos apontados por André André e Celis. Davidson foi lançado ao intervalo para o lugar do desinspirado Ola John e foi o brasileiro que conseguiu agitar as águ(i)as a partir dos flancos, emprestando agressividade e irreverência ao futebol vitoriano. A sua exibição foi coroada com a assistência para o golo de André André. Por tudo isto, é crível que Luís Castro dê a titularidade a Davidson esta noite, até porque confiança entre ambos não falta, tendo em conta que foi o treinador que trouxe o extremo desde Chaves até ao D. Afonso Henriques.

Mas as alterações no sector ofensivo podem não se ficar apenas pela provável entrada de Davidson. Alexandre Guedes também mexeu com o jogo na Luz, quando entrou a 25 minutos do final, e pode colocar em risco a continuidade de Tallo no elenco inicial dos vitorianos. A confirmar-se, será o regresso de Alexandre Guedes ao onze, ele que já tinha sido titular no embate com o Tondela, na Allianz Cup.