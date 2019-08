Davidson: «Importante marcar cedo e ter sequência»

Davidson foi o autor do primeiro golo do V. Guimarães, aos 30 minutos, e no final da partida não escondeu a satisfação de ter contribuído para que o triunfo começasse a construir-se rapidamente. Um cenário que, na ótica do extremo, era crucial que se verificasse."Sabíamos que ia ser um jogo difícil e era importante marcar cedo. Depois foi importante dar sequência durante o jogo para marcar mais e sair daqui com um bom resultado", referiu, acrescentando que o respeito que a formação lusa demonstrou para com o adversário também foi essencial. "A equipa deles tem qualidade, sendo que é importante respeitar e tentar fazer melhor. Respeitámos, fizemos melhor e isso fez com que eles não tivessem grandes oportunidades, mas nós sim. Fez com que ganhássemos", apontou.Ultrapassado o encontro europeu, é hora de virar o foco para o campeonato, que arranca já depois de amanhã, ante o Rio Ave. "Cada campeonato tem o seu nível e qualidade. É importante mudar o chip porque temos já um jogo importante, frente ao Rio Ave. Vamos ter de mudar para no próximo jogo ir buscar a vitória e fazer o melhor", asseverou, desvalorizando o sentido negativo que pode ter o frenesim de jogos que tem provocado algum sufoco."Prefiro jogar, quantos mais jogos melhor. Os místeres sabem gerir essa situação. Quem jogar e não jogar vai fazer o melhor para ajudar o Vitória", garantiu.Se Davidson foi o responsável pelo tento inaugural, Pêpê foi o autor do golo da tarde, com um tiro de belo efeito."Tive espaço à frente. Já tinha tentado na primeira parte, mas não saiu, na segunda, felizmente, correu melhor. Espero fazer ainda mais", disse, salientando também o triunfo importante conseguido pela equipa."Vínhamos com o objetivo de vencer para levar vantagem para nossa casa. Penso que fizemos um bom jogo. Temos de melhorar algumas coisas, mas estivemos bem", realçou.