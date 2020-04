Davidson já perdeu um primo vitima do coronavírus

Davidson esteve esta manhã à conversa com os jornalistas por vídeoconferência e o avançado do Vitória abriu o livro das suas emoções sobre o momento, confessando até que já perdeu um primo, de 33 anos, vitima do coronavírus.





O brasileiro assume o momento com os naturais receios e até se diz "mais seguro" por estar em Portugal, apesar de compreender algumas atitudes de Bolsonaro, presidente do Brasil, pois se a quarentena fosse decretada em todos os estados, "muita gente ia morrer de forme""Tenho procurado aproveitar o tempo para estar com a família. Espero que as coisas voltem ao normal o mais cedo possível. As saudades de fazer o que gostamos aumentam. Temos saudades de todas as coisas normais da vida.""Estou em Portugal com a esposa e o meu filho Bernardo, mas não é fácil estar fora da rotina. Quando bate o tédio, vou à janela e dou um berro. Depois, há formas de passar o tempo. Tenho uma vizinha que é adepta do Vitória e que às 22 horas canta todos os dias. A última musica é sempre o hino do Vitória, é espetacular porque toda a gente da rua canta o hino. O meu filho adora futebol, fica maluco quando vê a bola, jogamos futebol em todo o lado. A minha esposa fica louca! Já parti um copo, vamos ver o que vem mais para a frente. É complicado viver esta pandemia, sabemos que é séria. Perdi um primo, há duas semanas, que tinha 33 anos, que faleceu com o coronavírus. Há muita gente na rua, a trabalhar. Todos os que estão a trabalhar merecem muito o meu respeito. Quero agradecer a essas pessoas por tudo o que têm feito para nos ajudar. Têm muita coragem, sabendo o risco que correm.""Realmente, sinto-me mais seguro aqui do que no Brasil. O Vitória autorizou os jogadores a voltar ao país de origem, mas em conversa coma a minha esposa chegamos à conclusão que era melhor ficar aqui. No Brasil há alguns estados em que a área da saúde está mais a complicada. Em relação ao presidente do Brasil, é difícil dar opinião. O Brasil é muito grande, se ele tenta colocar todos de quarentena há muitos pobres, que moram em locais delicados, como favelas. Se coloca toda a gente de quarentena, muita gente vai morrer de fome. É complicado perceber isso. Temos de pensar num todo. Qualquer atitude de um líder vai ter críticos e apoiantes. De certa forma, acredito no presidente do Brasil e peço muito a Deus que lhe dê sabedoria, como às outras pessoas que estão a liderar o mundo.""É complicado falar sobre isso. Quem morre ainda pode contaminar as pessoas. Nem sei o que dizer sobre isso...""É preocupante o que vem a seguir. Penso muito no meu pai e na minha mãe. A minha mãe tem doenças, certas limitações, de certa forma é de risco. Se o meu pai ficar 30 dias sem trabalhar, as coisas em casa ficam como uma bola de neve. Muita gente sem trabalhar vai gerar fome. Pessoas desesperadas, de áreas delicadas, cometem outros atos que não devem. Esse é um dos problemas no Brasil. Os média no Brasil vêm muito o lado negativo de tudo, as coisas piores são as que mais vendem. Têm de ver mais ao lado positivo. No Brasil só se fala que pode morrer 1 milhão de pessoas, não vêm o lado positivo, o estudo pela criação de uma vacina, um determinado medicamento que ajuda na recuperação. Temos de olhar mais para o lado positivo.