Davidson reage a ato de vandalismo em Braga: «Grandes de mais para mentes tão pequenas»

O ato de vandalismo de que os símbolos alusivos ao Vitória foram alvo em Braga, palco da final four da Taça da Liga, mereceu a reprovação de Davidson, extremo do emblema da Cidade Berço. O dianteiro brasileiro não gostou do ataque cometido e recorreu às redes sociais para comentar o caso e deixar uma mensagem forte.





"Grandes de mais para mentes tão pequenas. Jamais conseguirão vandalizar a nossa história. Orgulho", escreveu o 91 dos vitorianos.