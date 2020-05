Davidson só pensa na Liga Europa: «Temos 10 finais para lá chegar»

O Vitória vai regressar à Liga a um ponto dos lugares europeus e a cinco do Sporting, que é, precisamente, o rival que se segue. Está, portanto, bem dentro de um objetivo que, segundo Davidson, foi delineado no início da época e que tem tudo para ser concretizado.





"Estamos todos muito focados e concentrados, a trabalhar muito. Sabemos como é importante voltar bem. Podemos ainda não estar a 100 por cento, mas temos esta semana e parte da próxima para ficar", referiu o extremo, sem medo do primeiro jogo pós-paragem, contra o Sporting.

"Vestir esta camisola tem peso e todos sabemos disso. Temos objetivos, lançados no início da época e vamos encarar estes 10 jogos como 10 finais pelo acesso à Liga Europa. O primeiro é o Sporting, que vai querer ganhar e nos vai causar dificuldades. Mas esta época já provámos que nos podemos bater contra qualquer equipa e temos condições para os vencer", considerou.



Davidson admitiu ainda a alegria por voltar aos treinos coletivos. "É muito bom. A verdade é que isto era o normal, infelizmente deixou de ser... Mas estar ao lado deles, poder treinar, trabalhar, desfrutar, é muito bom", atirou o brasileiro, confiante que os jogadores vão continuar a sentir o apoio dos vitorianos, mesmo com as bancadas vazias: "Temos de estar ainda mais focados e concentrados. A nossa massa associativa não vai poder estar connosco no estádio, mas onde quer que estejam vão estar a pensar no Vitória e no jogo."