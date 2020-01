Davidson: «V. Guimarães tem capacidade para conquistar a Taça da Liga»

Davidson foi a figura do triunfo do V. Guimarães por 3-0 frente ao Sp. Covilhã. O avançado bisou na partida e garantiu a passagem dos vimaranenses à ‘final four’.





"Foi especial, não posso deixar de agradecer ao Sp. Covilhã por me ter aberto as portas da Europa. Hoje estou no Vitória, estou muito feliz, mas este é um jogo que me vai ficar na memória. Estou feliz pelos dois golos, conseguimos a vitória e a ida à ‘final four’", disse o brasileiro, à Sport TV.O segundo golo de Davidson foi alcançado através de um remate de primeira, com a bola a entrar perto do ângulo da baliza. O brasileiro não consegue decidir se foi o melhor que marcou."Estou na dúvida entre este ou o pontapé de bicicleta. Mas isso deixo para quem admira o futebol escolher ao pormenor. Trabalhámos isso na finalização e o Sacko já me conhece, sabe que faço esses movimentos. Quando vi que ele parou, imaginei que ele ia conseguir meter a bola. Vi que a única hipótese era o pontapé de primeira e consegui mais um golo, que finalizou este jogo".Alcançada a ‘final four’, Davidson acredita que o V. Guimarães tem tudo para conquistar a Taça da Liga."Fechar o ano assim é importante. O título na Taça da Liga é um objetivo. Vamos muito focados para chegar à final e conseguir o troféu. Sabemos das dificuldades, mas o Vitória tem capacidades para ir à final e conseguir o título", garantiu.