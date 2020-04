Davidson vai ajudar "famílias afetadas" pela Covid-19

O plantel do V. Guimarães entrou de férias, mas Davidson não descansa na solidariedade. Num texto publicado na rede social Facebook, o extremo anuncia que estabeleceu uma parceria com a 'Refood Guimarães' e a 'Creative Center'.





"Chegou o momento certo para refletir e fazer renascer os sentimentos mais nobres. O objetivo passa por suprir algumas das necessidades durante este período de quarentena e contamos convosco para que isso possa acontecer", explica o brasileiro.Os bens alimentares estarão disponiveis para serem distríbuídos às terças e quartas-feiras, na Junta de Freguesia de Azurém, entre as 9h e as 12h30. A quem não se puder deslocar e quiser dar o respetivo contributo e no caso de haver famílias carenciadas não sinalizadas pela 'Refood Guimarães', Davidson encoraja a que lhe enviem mensagem privada.