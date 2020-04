Denizlispor apostado em garantir Óscar Estupiñán a título definitivo

A imprensa turca avançou o interesse do 10.º classificado do campeonato turco em assegurar a continuidade do ponta-de-lança colombiano, melhor marcador da equipa comandada por Bülent Uygun antes da paragem do campeonato. Estupiñán apontou nove golos, quatro no campeonato e cinco na Taça da Turquia, números que o levaram a afirmar-se como uma das principais referências do Denizlispor.





Contratado em 2017, Óscar Estupiñán nunca conseguiu afirmar-se na equipa principal do V. Guimarães, que, na altura, desembolsou 2 milhões de euros pelo seu passe. Cedido ao Barcelona de Guayaquil, do Equador, na primeira metade de 2019, regressou à Europa no verão passado para se destacar no Denizlispor. O colombiano tem mais um ano de contrato com os vimaranenses, que pretendem garantir uma importante verba pela venda do seu passe.