Depois de CR7, Quaresma: jovem que parou autocarro da seleção concretizo novo sonho

Eduardo Moreira voltou a ter um dia para mais tarde recordar. O menino, que sofre de uma patologia rara, concretizou mais um sonho, conhecendo, desta feita, Ricardo Quaresma. A criança já havia estado nas bocas do Mundo em junho passado, quando parou o autocarro da seleção nacional, junto ao Bessa, munido de um cartaz a pedir um abraço a CR7.





Na altura, o astro português acedeu ao pedido e as fotografias do momento correram o Mundo. Agora, o pequeno Eduardo pôde privar com Quaresma, com quem esteve à conversa durante largos minutos. Para a posteridade, fica uma recordação especial e uma promessa de um dia ir assistir a um treino do V. Guimarães, quem sabe com a oportunidade de fazer também ele o gosto ao pé.