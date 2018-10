Desilusão no dérbi reforçou ambição

Frederico Venâncio assume que o empate averbado em casa, frente ao Sp. Braga, não deixou o plantel do V. Guimarães satisfeito, mas a sequência de quatro jogos oficiais sem conhecer o sabor da derrota, depois de um arranque de época intermitente, alimenta a determinação do grupo em correr com determinação pelo acesso a um lugar europeu.

"O dérbi foi um jogo muito bem disputado, mas é óbvio que não ficámos satisfeitos com o empate", começou por referir o central, reconhecendo o peso do triunfo frente ao FC Porto: "Tínhamos feito bons resultados antes do Sp. Braga e continuamos preparados para realizar mais grandes embates, mas não conseguimos corresponder ao desejo dos nossos adeptos na última jornada."

Entrave inesperado, contudo, que Venâncio garante não ter tido o mínimo reflexo no balneário, nem no projeto delineado pelo técnico Luís Castro .

"Estamos mais confiantes e com mais ambição para atingirmos os nossos objetivos porque no fim é isso o que importa", referiu o futebolista, convicto em ultrapassar o Boavista: "Será um jogo muito complicado num ambiente muito adverso e no passado as partidas no Estádio do Bessa não correram bem ao Vitória, mas queremos um resultado diferente e estamos a trabalhar para vencer a partida."

Avaliação otimista, no entanto, que carece da mesma determinação patenteada frente aos arsenalistas, até pelas características que Venâncio identifica ao Boavista. "É uma equipa muito aguerrida, algo que lhes está implantado no ADN, pelo que, se queremos regressar com os três pontos, temos de jogar com a máxima seriedade e agressividade, no bom sentido", resumiu o defesa.