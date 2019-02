O resumo do V. Guimarães-Portimonense (2-0)

É uma imagem que está na memória de muitos adeptos do futebol. No Mundial'1994, Bebeto marcou um golo pelo Brasil no jogo com os Estados Unidos e festejou simulando que estava a embalar um bebé. Foi uma homenagem para o filho, então recém-nascido.Hoje com 24 anos, Mattheus Oliveira retribuiu o gesto. O jogador do V. Guimarães marcou um dos golos do triunfo (2-0) sobre o Portimonense e, de imediato, fez questão de dirigir-se para a câmara de televisão para enviar uma mensagem a Bebeto, que cumpre hoje 55 anos. "É para você, pai", pôde ouvir-se.