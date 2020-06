Dia de matar saudades do D. Afonso Henriques

Chegou a semana há muito esperada para equipas e adeptos. O futebol vai voltar com a 1ª Liga a retomar na quarta-feira. O V. Guimarães, que recebe o Sporting na quinta-feira, às 21h15, iniciou a semana com um treino matinal no Estádio D. Afonso Henriques.





Uma forma dos jogadores voltarem a sentir a relva do palco onde estavam habituados a jogar perante os seus adeptos, cujo apoio não será sentido até ao fim da Liga NOS. Porém, já terá aberto o apetite para o iminente desafio caseiro diante dos verdes e brancos.