Diluir pior ciclo da época para reivindicar o 5º lugar

O Vitória de Guimarães está a atravessar o pior ciclo da temporada, mas as quatro jornadas consecutivas sem conhecer o sabor de um triunfo não foram suficientes para comprometer o objetivo do 5º lugar ou colocar os minhotos dependentes do desempenho de terceiros para acabar o campeonato dentro dos limites estipulados.

Estímulo suficiente para o balneário vitoriano procurar redimir-se das sucessivas desilusões e também o argumento a que o treinador Luís Castro se socorreu no final do surpreendente empate averbado diante do Nacional.

Contas feitas, os minhotos estão praticamente obrigados a marcar presença na próxima edição da Liga Europa. O contexto está de tal forma que o Vitória de Guimarães até pode perder frente ao Belenenses, na próxima jornada, para selar o objetivo da UEFA. Para tal acontecer basta que o Benfica vença em Vila do Conde.

Contudo, a ideia vincada pelo técnico minhoto para a ponta final do campeonato passa por um desempenho capaz de apagar a imagem dos últimos 30 dias, na certeza que ganhar ao Belenenses e ao Moreirense não só sela o passaporte europeu, como garante matematicamente a conquista do badalado 5º lugar.

Capitão sob reserva

Os vitorianos começam hoje a preparar a receção ao Belenenses e a grande dúvida prende-se com a disponibilidade física do capitão André André, até porque Wakaso é carta fora do baralho devido a castigo.