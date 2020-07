Diogo Castro é reforço para as próximas três temporadas

Diogo Castro é reforço do V. Guimarães para as próximas três temporadas. O médio-ofensivo, de apenas 20 anos, chega proveniente do Sintrense, emblema do Campeonato de Portugal por quem cumpriu 11 jogos nesta última época (mais quatro pela equipa B e dois golos marcados).





"Este é o meu primeiro contrato profissional, o que significa que o meu trabalho e esforço foram valorizados. Estou bastante agradecido ao Vitória pela aposta, que me deixa muito feliz e ansioso com o que aí vem", afirmou Diogo Castro, já com as cores vimaranenses vestidas.Trata-se de mais uma aquisição da SAD encabeçada por Miguel Pinto Lisboa no terceiro escalão do futebol português depois dos casos de Hugo Cardoso (ex-Aljustrelense) e Abel Joshua (ex-Amora).