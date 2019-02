Diretor de comunicação do V. Guimarães responde a Francisco J. Marques

As declarações de Francisco J. Marques no programa desta terça-feira "Universo Porto da Bancada", do Porto Canal, nomeadamente as críticas feitas ao V. Guimarães por alegado antijogo, não caíram bem no seio dos minhotos, levando mesmo a uma reação por parte do seu diretor de comunicação.Através da sua página de Facebook, Carlos Ribeiro partilhou a notícia de Record com as palavras de J. Marques e refutou as acusações do seu homólogo portista, referindo mesmo que Guedes sofreu um traumatismo cranioencefálico. De resto, e em tom irónico, Ribeiro lança uma 'proposta': "O que o SNS poupava em exames com este olho de lince de J. Marques"."Deixa ver se percebi. Estará J. Marques a insinuar que Guedes fingiu um traumatismo cranioencefálico, em choque provocado por Herrera, (o vídeo não deixa mentir) para provocar antijogo? Ou será que pretendia que Guedes, em vez de sair rumo ao Hospital, permanecesse em campo, para não se perder tempo?'Não se tratava de nenhuma lesão grave' diz. O que o SNS poupava em exames com este olho de lince de J. Marques...Quanto ao "tempo útil de jogo" e às comparações, bastará olhar para as estatísticas. ?VSC|SLB 66’ (TP) e 60’ (Liga) ?VSC|FCP 56’. Só para tirar Marega de campo foram 3’...", podia ler-se na publicação do diretor vimaranense.