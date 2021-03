Dívida de 30 mil euros leva empresa de Deco a requerer insolvência da SAD do V. Guimarães

A D20 Sports, empresa de agenciamento de jogadores que pertence a Deco, requereu a insolvência da SAD do Vitória. Em causa está uma alegada dívida no valor de 30 mil euros.





O processo deu entrada no Juízo de Comércio de Guimarães – Juízo 1 na quinta-feira e foi distribuído esta sexta-feira.De recordar que a mesma empresa já tinha apresentado uma execução ordinária no Juízo de Execução de Guimarães, em novembro do ano passado, na altura para cobrar uma dúvida à SAD, no valor de 1 milhão e 113 mil euros.