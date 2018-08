Dodô é baixa para sábado

Dodô debate-se com um traumatismo no tornozelo esquerdo e não vai entrar nas contas de Luís Castro para o jogo de amanhã, no Dragão. A lesão do lateral, contudo, não o irá obrigar a uma paragem muito prolongada, algo que chegou a ser hipótese. Ontem limitou-se a efetuar tratamento e assim deve continuar ao longo desta semana. Consoante as melhorias apresentadas, pode ser reintegrado no decorrer da próxima semana e, quem sabe, entrar nas opções para o Tondela.Mais azar teve Estupiñán, que vai enfrentar uma paragem prolongada, depois de se ter lesionado no treino de terça-feira. O ponta-de-lança colombiano tem uma lesão muscular grau 2 do músculo adutor da coxa direita e deve ficar algumas semanas de baixa. Frederico Venâncio continua a ser reintegrado aos poucos e não será opção para o duelo com o FC Porto.