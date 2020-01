Dois adeptos do V. Guimarães detidos após invasão do terreno de jogo diante do FC Porto

A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou, esta quinta-feira, a detenção de dois adeptos do V. Guimarães por invasão do recinto de jogo diante do FC Porto, a contar para a Taça da Liga, encontro que terminou com um triunfo dos dragões, por 1-2, no Estádio D. Afonso Henriques.





Através de um comunicado emitido, a PSP refere ainda que os dois homens, de 22 e 31 anos, estiveram esta quinta-feira presentes no Tribunal Judicial de Guimarães, tendo o Ministério Público proposto a cada um a suspensão provisória do processo e uma "injunção de proibição pelo período de um ano a recintos desportivos", bem como o pagamento de 200 euros a uma Instituição de Solidariedade Social."Ontem, pelas 21H20, no Estádio Municipal de Braga, durante o jogo de futebol entre o Vitória Sport Club e o Futebol Clube do Porto, esta Polícia procedeu à detenção de dois cidadãos com 21 e 33 anos de idade, ambos adeptos do Vitória S.C., por invasão do recinto de jogo.Os detidos foram presentes hoje no Tribunal Judicial de Guimarães e o Ministério Público propôs para cada um, a suspensão provisória do processo e uma injunção de proibição pelo período de 1 ano de acesso a recintos desportivos, bem como ao pagamento de 200€ a uma Instituição de Solidariedade Social", pode ler-se.