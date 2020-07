Dominik Glawogger assume os sub-23 do V. Guimarães

O Vitória oficializou esta tarde Dominik Glawogger como novo treinador da equipa de Sub-23 do clube. O austríaco, de apenas 30 anos, assinou um contrato de duas épocas e com um projeto de valorização de jovens ativos neste escalão, procurando ser a ponte para o plantel principal a cargo de Tiago Mendes





Dominik Glawogger comandou na época passada a equipa de Sub-19 do Holstein Kiel, na Alemanha, mas antes tornou-se no mais jovem treinador, aos 27 anos, a orientar uma equipa profissional quando, em 2017, assumiu o comando técnico do Floridsdorfer AC, da 2ª Divisão austríaca.O novo treinador entra já em ação, pois vai dar início ao trabalho de campo já na próxima semana, tendo em vista a Liga Reevelação 2020/21. Os exames médicos da equipa de Sub-23 estão marcados para esta segunda-feira e os trabalhos no relvado arrancam na quarta-feira.