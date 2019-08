Dono do Steaua Bucareste volta a atacar: «Na Roménia, o V. Guimarães lutava para não descer»

Depois de ter deixado duras críticas ao V. Guimarães no final da partida da 1.ª mão do playoff da Liga Europa, dizendo que cortaria "a cabeça" se a formação lusa "marcasse um golo" ao Steaua Bucareste, Gigi Becali, dono do emblema romeno, voltou a atacar o clube da Cidade Berço.Desta feita, o magnata apontou que, na Roménia, o V. Guimarães lutaria para não descer, tecendo inclusive comparações com outras equipas do mesmo campeonato do Steaua Bucareste."O V. Guimarães é bastante pior do que o Gaz. Se jogassem na Roménia lutavam para não descer. Parecem o Chiajna, não conseguem vencer-nos", referiu Gigi Becali, na véspera do reencontro entre as duas formações.