Dossiê equipa técnica será decidido no timing certo

As declarações de Ivo Vieira acerca da não existência de uma proposta para renovar com o V. Guimarães abriram publicamente um dossiê que, por esta altura, está a ser avaliado, mas que só avançará oficialmente no timing certo. Essa foi a garantia deixada por fonte oficial do Vitória, contactada por Record.“O tema “da equipa técnica está a ser tratado e logo que haja algo definido será comunicado”. O momento, esse, será “definido pelos responsáveis do Vitória SC que lideram este dossiê, o presidente e o diretor geral”.

Por agora, o emblema vitoriano “nada tem a informar sobre este tema”, até porque “toda a indústria do futebol” e o Vitória “em particular” tem “diariamente que lidar com problemas mais prementes do que esse”. “Não é timbre desta Sociedade Desportiva discutir em público negociações individuais”, acrescentou a mesma fonte