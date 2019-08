Douglas: «Becali? Se temos que dar resposta é dentro de campo»

Gigi Becali voltou a atacar o V. Guimarães, dizendo que, na Roménia, a, e Douglas não deixou o dono do Steaua Bucareste sem resposta.Ainda que tenha desvalorizado as declarações do magnata, o experiente guardião apontou que o papel da equipa vitoriana é, caso seja necessário, dar a devida resposta dentro das quatro linhas."É a opinião dele. Pode dizer o que quiser, o nosso papel é trabalhar. Se temos de lhe dar resposta é dentro do campo. Vamos fazer o nosso jogo, o nosso trabalho. É o que temos a fazer, quer ele fale ou não", referiu, garantindo de seguid que a mira está só e apenas na vitória."O nosso foco é ganhar o jogo independentemente da maneira que for, se for sem sofrer golos, melhor ainda, vamos trabalhar para não sofrer", asseverou o guardião, que desvalorizou também a pressão acrescida da eliminação."Tento passar tranquilidade. É um jogo normal, a única diferença é que contra uma equipa de outro campeonato. A fase de grupos é uma vitrina muito grande para todos, principalmente para os mais novos, e como o mister falou vamos fazer pela vida para passar à fase de grupos", asseverou.