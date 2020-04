Douglas deixa mensagem de esperança: «Em breve vamos estar de volta ao campo»

O telefone de Douglas tocou e do outro lado estava Neno, relações públicas do Vitória que nos últimos dias tem tirado algum tempo para falar com os jogadores e, através de vídeo, mostrar essas conversas aos adeptos nos meios do clube. O guarda-redes contou como tem vivido este período de isolamento e deixou uma mensagem de esperança para o futuro.





"É uma experiência que nunca imaginei ter na minha vida. No início até achava que seria simples, mas depois fui vendo a gravidade. Tirou-nos aquilo que mais gostamos, a nossa rotina", referiu Douglas, confiante que tudo mudará nos próximos tempos: "Peço a todos que fiquem em casa, que se protejam, assim estarão a proteger os outros também. Logo vamos estar juntos outra vez a fazer o que mais gostamos, nós a jogar dentro do campo e os nossos adeptos a puxar por nós."