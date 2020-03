Douglas e o contrato que termina em junho: «Quero é que este problema de saúde pública seja resolvido»

Douglas, um dos capitães do Vitória, e porta-voz do plantel. O guarda-redes falou esta quinta-feira com os jornalistas por videoconferência e relatou como está a viver estes tempos em casa, aproveitando também para pensar no futuro.





A favor do reatamento da competição quando isso for possível, Douglas reforça que "os atletas querem sempre acabar o que começou" e não vê problema nenhum no facto do seu contrato terminar a 30 de junho, podendo a época prolongar-se mais do que isso.Aliás, o brasileiro regista que quer continuar a jogar, apesar dos seus 37 anos, diz-se "muito tranquilo" em relação à questão do contrato e manifesta a sua vontade em continuar no V. Guimarães, clube que representa há 10 anos."No início, sou sincero, não tinha ideia da gravidade da situação, mas depois começamos a ver os alertas e a receber mais informação, nomeadamente pelo departamento médico do clube e aí acabámos por assimilar melhor tudo. É tudo muito estranho. Uma situação nova destas e logo num momento em que estávamos bem na época, numa boa fase individual e coletiva do clube, mas acima de tudo está a família, a sua saúde, dos companheiros, dos adeptos, enfim do Mundo inteiro.""Temos recebido diariamente o plano de treinos e dentro do que é possível cumprir tenho feito tudo. Tenho a sorte de a minha esposa ser da educação física e isso ainda ajuda mais, mas dentro do possível procuro manter a forma com vários exercícios e também tenho aqui a bicicleta estática que ajuda muito.""Por mais que a gente se cuide, claro que não é a mesma coisa. Não temos o campo inteiro e a relva. Temos saudades disso, claro, e acabamos sempre por perder um pouco a forma, mas acredito que cumprindo estes planos de treino que nos têm facultado dê para contrariar um pouco isso e quando voltar vai custar um pouco menos. Ficando este tempo todo sem fazer nada é que seria pior.""Os atletas querem sempre terminar o que começou. Claro que desejamos voltar o mais rápido possível, até porque isso seria sinal de que as coisas tinham melhorado, mas o futebol tem os seus responsáveis e as pessoas competentes para resolver isso. Acima de tudo está saúde de todos e isso é que é fundamental preservar. Temos de saber respeitar todas as decisões que forem tomadas entretanto pelas entidades competentes.""Nesse momento o pensamento é que este problema de saúde pública seja resolvido a nível Mundial que é o mais importante. Essa questão do contrato é para ser resolvida no momento certo e vai ser de certeza. O que quero é voltar aos treinos e trabalhar no máximo pelo clube. Estou muito tranquilo em relação a isso, até porque ao longo destes anos todos o Vitória sempre foi muito correto comigo e isso é o mais importante.""Claro que estando em casa a gente pensa sempre mais na vida e no futuro, mas a esse respeito a minha decisão é clara e quero continuar a jogar, até pelo que tenho feito esta época em que me tenho sentido muito bem. Não sinto dificuldades em fazer o meu trabalho nos treinos e nos jogos. A maior experiência até nos ajuda a manter o bom nível e é isso que sinto.""Claro que sim. A minha vontade é a de continuar no Vitória e espero que isso aconteça, mas agora a saúde de todos está em primeiro lugar e a seu tempo isso será resolvido."Nos últimos tempos não temos falado sobre isso, pois as pessoas do clube também estão mais preocupadas com outras situações, o que é normal nesta fase, mas repito, estou tranquilo e não tenho problemas nenhuns com isso.""A paixão vai sempre existir, mas essa é uma pergunta que também fazemos neste momento. Quando o futebol voltar vamos ver como será a reação dos adeptos e acredito que com o tempo a paixão pelo jogo será a mesma e voltaremos a sentir isso."