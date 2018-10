Dupla cafetera a ganhar espaço

Estupiñán e Rincón ganharam espaço entre as opções de Luís Castro nas duas últimas partidas e são nomes a ter em conta nas próximas semanas. O facto de o técnico os ter escolhido para mexer com o último dérbi do Minho abona a favor dos cafeteros.

Estupiñán, que se lesionou nas primeiras semanas da época, não tinha somado qualquer minuto oficial até ao jogo com o Valenciano, para a Taça de Portugal. Foi suplente utilizado na partida e ainda conseguiu bisar, um dado que lhe valeu a aposta de Luís Castro na sexta-feira. Mais importante do que isso, o colombiano apresenta-se como uma opção de perfil distinto para o seu técnico, que o substituiu por Alexandre Guedes na segunda parte quando pretendeu explorar mais as transições rápidas para o ataque.

Já Rincón contava apenas 46 minutos em campo até ser lançado contra o Sp. Braga. O extremo não deixou uma marca clara tanto com o Valenciano como no dérbi, mas é certo que, por esta altura, encontra-se bem cotado junto de Luís Castro.

Noutro âmbito, diga-se que a direção, encabeçada por Júlio Mendes, e o capitão Pedro Henrique, em representação do plantel, marcaram ontem presença no funeral do sócio falecido durante o dérbi de sexta-feira.