Dupla do meio-campo sobressai entre a concorrência

Num meio-campo com atualmente 11 opções ao dispor de Ivo Vieira e onde já jogaram 10 jogadores diferentes esta temporada, há uma dupla que emergiu sobre esta apertada concorrência: Pepê e André André.





Ambos fizeram os 90 minutos nos últimos cinco jogos antes da paragem e o técnico dos vitorianos parece ter encontrado no médio formado no Benfica e no capitão de equipa uma ligação que tem garantido estabilidade a um sector do terreno onde abundam alternativas.