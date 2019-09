Dyego Sousa e a multa a Davidson: «Dou 1 euro direto da China porque não gosto do Xistra»

Um grupo de adeptos do V. Guimarães resolveu levar a cabo uma campanha de angariação de verbas para pagar a multa aplicada a Davidson, no valor de 1.785 euros, por palavras dirigidas a Carlos Xistra no jogo com o FC Porto , da 4.ª jornada da Liga NOS. Já foram muitos os que se disponibilizaram para contribuir para esta 'causa', que não passou despercebida a Dyego Sousa."Dou 1 euro direto da China porque eu não gosto do Xistra", pode ler-se numa storie de Dyego Sousa no Instagram.A página de Facebook criada para esta campanha "Vamos pagar a multa do Davidson" já conta com centenas de adeptos do V. Guimarães a admitir a contribuição.Aos 79’, e com o V. Guimarães ainda a perder por 1-0, Davidson dirigiu-se ao juiz da partida a pedir canto, quando este tinha assinalado pontapé de baliza. Viu cartão amarelo pelos protestos, mas isso não o acalmou e acabou por receber mesmo ordem de expulsão. "Era canto. Vai-te f...! Era canto, filho da p...!", foram estas palavras que valeram dois jogos de suspensão e uma multa de 1.785 euros ao 91 vimaranense.