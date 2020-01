Easah Suliman reforça defesa do Vitória de Guimarães

O defesa-central inglês Easah Suliman é o novo reforço do Vitória de Guimarães. Proveniente do Aston Villa, que nos últimos anos o cedeu ao C heltenham Town, Grimsby Town e FC Emmen (Holanda), Easah Suliman encontra-se desde ontem na cidade berço.





Campeão da Europa em 2017 pelos sub-19 de Inglaterra, Easah Suliman vai assinar um contrato válido por quatro temporadas em meia, ou seja, até junho de 2024.Com a chegada de Easah Suliman, a SAD do Vitória vai, tudo indica, acertar a saída de um defesa-central. Bondarenko pode ser devolvido ao Shakhtar Donetsk, mas não está descartada a hipótese de ser negociada a transferência de Frederico Venâncio.saf