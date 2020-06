Edwards apontado ao onze frente ao Vitória de Setúbal

Edwards vai voltar ao ativo, depois da paragem obrigatória no dérbi do Minho. O extremo inglês já integrou a sessão de treino de ontem, provando que está devidamente recuperado da mialgia na coxa esquerda que o impediu de defrontar o Sp. Braga. Já no que diz respeito a João Carlos Teixeira, permanece a dúvida sobre a ainda possível recuperação do médio, que também sofre de uma mialgia, mas neste caso ao nível dos adutores da coxa direita. Edwards e João Carlos Teixeira foram baixas de última hora no jogo de Braga e a equipa acabou por ressentir-se da ausência de duas das suas principais unidades.

Registe-se que Ivo Vieira não pode contar com os centrais Pedro Henrique e Bondarenko, pelo que a receção ao V. Setúbal deverá ter pela primeira vez Suliman como titular.