Edwards renova com o V. Guimarães até 2024

Marcus Edwards renovou até 2024 o contrato que o liga ao V. Guimarães. O extremo inglês assinou um novo vínculo, ficando agora blindado por uma cláusula de 50 milhões de euros.





A cumprir a segunda temporada em Guimarães, Edwards tem sido uma das peças mais importantes dos vitorianos desde que chegou, razão pela qual tem sido bastante cobiçado, sobretudo pelo mercado inglês.Neste sentido, para afastar potenciais interessados, a SAD do Vitória decidiu segurá-lo e blindá-lo, garantindo que o jogador, formado no Tottenham, prossegue o proecsso de valorização no berço que tem traçado até aqui.