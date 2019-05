Eleições em Guimarães nunca antes de dia 11 de julho

Júlio Mendes apresentou esta tarde a demissão, a sua e dos restantes orgãos sociais, pelo que o Vitória vai ter que ir a votos nos próximos tempos. De acordo com os estatutos do clube, mais concretamente com o artigo 44, as eleições têm de ser agendadas com 45 dias de antecedência, o que significa que, caso fossem marcadas imediatamente, nunca se iriam realizar antes do dia 11 de julho.





Tendo em conta que as eleições no Vitória têm lugar normalmente a um sábado, o mais provável é que Isidro Lobo agende o ato eleitoral para dia 13 ou 20 de julho, visto que em agosto é um mês pouco aconselhável para este tipo de situações. A outra hipótese passa por realizar as eleições apenas em setembro, visto que Júlio Mendes assegurou que a sua equipa tratará da "preparação da nova época desportiva da forma responsável".