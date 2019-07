Eleições no Vitória: Daniel Rodrigues votou e pediu união

Passavam poucos minutos do meio-dia quando Daniel Rodrigues, líder da lista C, deu entrada no pavilhão Unidade Vimaranense para exercer o seu direito de voto. Depois de o fazer, Daniel Rodrigues fez questão de cumprimentar todos os elementos presentes nas mesas de voto (e ainda alguns associados presentes) antes de fazer uma curta declaração aos jornalistas."Unir e valorizar os sócios, o maior ativo do Vitória. Esse é o objetivo primordial e é isso que eu quero. Estou satisfeito e com o sentimento de dever cumprido", disse o rosto da Lista C.A afluência de associados durante a hora de almoço é bastante elevada, estando para breve a primeira atualização oficial do número de votantes, feita por Isidro Lobo, presidente da mesa da assembleia geral.