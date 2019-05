O V. Guimarães anunciou esta quinta-feira a marcação de eleições para 20 de julho. As listas de candidatos terão de ser entregues até 19 de junho.O ato eleitoral decorre do pedido de demissão dos órgãos sociais anunciado pelo presidente Júlio Mendes na segunda-feira.Numa conferência de imprensa que teve lugar na Academia do clube, Júlio Mendes teve a companhia dos vice-presidentes Armando Marques, Hugo Freitas, Pedro Coelho Lima e Francisco Príncipe, entre outros. Numa longa declaração, em que afirmou que "a exigência dos adeptos não é compatível" com a falta de investimento na SAD, o agora presidente demissionário justificou esta decisão com a divisão que existe no clube desde as últimas eleições, garantindo que o clima não oferece condições à sua direção para continuar o trabalho desenvolvido até agora.De acordo com as informações apuradas por Júlio Mendes não se vai recandidatar a esse ato eleitoral.