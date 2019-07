Eleições no V. Guimarães: Pimenta Machado manifesta apoio a Pinto Lisboa

As eleições no V. Guimarães realizam-se este sábado e Pinto Lisboa, candidato da Lista B, acaba de receber um apoio de peso: Pimenta Machado. O antigo presidente do clube enviou uma nota às redações a manifestar, publicamente, o seu apoio a Pinto Lisboa."Miguel Pinto Lisboa, de certa forma, personifica o pensar e o sentir da minha pessoa", sintetiza Pimenta Machado, destacando a sensatez, ponderação e inteligência do referido candidato.Mas há mais. Pimenta Machado deixou em aberto a hipótese de se candidatar à presidência do Vitória dentro de três anos, se Pinto Lisboa vencer as eleições e não cumprir o plano traçado em campanha eleitoral."Eu saí do Vitória em 2004, já lá vão 15 anos e desde aí afastei-me sempre, mantive-me sempre à margem das questões do clube. Tenho verificado com mágoa que neste momento, a natureza jurídica do clube não é a que eu deixei.Eu estive 24 anos e o clube pertencia aos sócios. Neste momento, o futebol do Vitória tem uma posição minoritária, pertence a uma só pessoa, o que na minha perspetiva, é completamente lamentável.Tenho acompanhado o meu amigo Freitas, que é uma pessoa que muito estimo; tem-me dito o que se tem passado nestas campanhas e tenho verificado que o Miguel Pinto Lisboa, de certa forma, personifica o pensar e o sentir da minha pessoa, sobretudo em questões que considero fundamentais. A que o Vitória maioritariamente tem que ser dos sócios e que o presidente tem que ser um presidente gestor. Gestor e não um presidente marioneta ao sabor de qualquer investidor. Tem que ter sagacidade negocial, tem que ter veia empresarial para inventar soluções a nível financeiro. Tem que trazer bons jogadores, pois é com mágoa que verifico que o Braga está à frente do Vitória neste momento. Isto para mim era completamente impensável porque como vocês sabem o Vitória no meu tempo sempre esteve à frente do Braga. Posso contar uma peripécia engraçada, em 1995, o Presidente da Câmara de Braga, o Eng.º Mesquita Machado, telefonou-me a dizer que a nossa amizade tinha que acabar porque o Braga entrava sempre desmotivado no campeonato porque nós ganhávamos sempre. Eu realmente gostava que esses tempos voltassem.Acredito que com o Miguel Pinto Lisboa e com os conhecimentos que ele tem manifestado, de forma muito ponderada, muito sensata e sobretudo muito inteligente, vão voltar a acontecer. Portanto, é por isso que não tenho o mínimo rebuço neste momento, apelar ao voto na lista B e que o Miguel Pinto Lisboa consiga concretizar tudo na prática, depois de ganhar as eleições. Porque se não concretizar, eu poderei daqui a três anos voltar a candidatar-me à presidência do Vitória."