Eleições no V. Guimarães serão a 13 ou 20 de julho

O site 'Guimarães Digital' avança esta quarta-feira que as eleições do V. Guimarães serão realizadas a 13 ou 20 de julho. O presidente da mesa da Assembleia Geral, Isidro Lobo, vai promover uma reunião durante o dia de hoje com os restantes membros da mesa, no sentido de avançar com uma data definitiva.





Depois da demissão da direção de Júlio Mendes, foram já apontados vários nomes candidatos à sucessão, mas ninguém mostrou essa intenção ainda formalmente.Fala-se, segundo o mesmo site, de Daniel Rodrigues, presidente da Assembleia Geral da SAD, que fez parte da Mesa da Assembleia Geral nos primeiros mandatos de Júlio Mendes; de Júlio Vieira de Castro, candidato nas últimas eleições, e de André Coelho Lima, sócio que no Facebook fez um apelo à união dos vitorianos e afirmou estar preocupado com "as consequências deste clima de perseguição e calúnia permanentes que se instalou" no Vitória.