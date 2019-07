Eleições no Vitória: Afluência continua superior a 2018

Isidro Lobo, presidente da mesa da assembleia geral, fez um novo ponto da situação às 16 horas, mantendo-se a tendência de uma afluência superior à registada nas eleições de 2018. Apesar da diferença ter sido reduzida relativamente à atualização das 12 horas, às 16 tinham votado mais 266 sócios do que nas últimas eleições, contabilizando-se um total de 5.072 votos.





"Continuo a achar que não vamos bater o recorde de 2018, já que nesse ato eleitoral foi ao final do dia que se registou maior afluência. Mesmo assim é já um número de realçar e confesso que não contava com tanta adesão dos sócios, tendo em conta o bom tempo e o facto de muitas pessoas estarem de férias", declarou Isidro Lobo, acrescentando que esta será a última atualização e que conta dar o nome do vencedor das eleições por volta das 20.30 horas.