Eleições no Vitória: Afluência maior do que em 2018

Isidro Lobo, presidente da mesa da assembleia geral, fez a primeira atualização do número de votantes, adiantando que, até às 12 horas, votaram mais 603 associados do que nas últimas eleições, em março de 2018.Nesse derradeiro ato eleitoral, disputado entre Júlio Mendes e Júlio Vieira de Castro, foi batido o recorde de afluência, com um total de 7.274 votantes. Desta feita, os número registados até ao meio-dia são de 2.371 votantes, contra os 1.768 presentes em 2018."Apesar destes números penso que não vamos ultrapassar o recorde do último ato eleitoral. Acredito que as pessoas tenham vindo mais cedo, de forma a poderem aproveitar o resto do dia. São umas eleições em julho, em tempo de praia, e é normal que os números de 2018 não sejam batidos", referiu Isidro Lobo, que irá fazer novas atualizações ao longo do dia.De recordar que Miguel Pinto Lisboa, da Lista B , votou às 11 horas, ao passo que Daniel Rodrigues, da Lista C , exerceu o seu direito de voto pouco depois do meio-dia. António Miguel Cardoso, da Lista A, é esperado no pavilhão Unidade Vimaranense após as 16 horas.As urnas encerram às 19 horas.