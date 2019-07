Eleições no Vitória: António Miguel Cardoso votou após "uma corrida e um mergulho"

António Miguel Cardoso foi o último dos três candidatos à presidência do Vitória a exercer o seu direito de voto. Foi na companhia de alguns elementos da Lista A que o fez, isto depois de "uma corrida matinal e um mergulho no mar". Agora é tempo de esperar, com "o sentimento de dever cumprido".





"Estou muito tranquilo. Foram semanas muito duras, mas fizemos o nosso trabalho, a mensagem passou. A sensação é de dever cumprido e de grande satisfação", frisou António Miguel Cardoso, rejeitando qualquer nervosismo pelo aproximar da hora em que se vai ficar a conhecer o resultado: "Não há qualquer nervosismo. Acordei cedo, dei uma corrida matinal e um mergulho no mar. Estou completamente tranquilo."