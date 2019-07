Eleições no Vitória: Pinto Lisboa foi o primeiro dos candidatos a votar

Miguel Pinto Lisboa, principal rosto da Lista B, foi o primeiro dos três candidatos à presidência do Vitória a votar. Fê-lo na mesa de voto número 2, quando passavam cerca de 15 minutos das 11 horas, fazendo-se acompanhar por alguns dos seus colegas candidatos aos órgãos sociais."No final do dia será o Vitória a sair vencedor. Que estejamos todos unidos, para um Vitória maior", disse Pinto Lisboa depois de exercer o seu direito de voto, ele que foi bastante enquanto se encontrou no Pavilhão da Unidade Vimaranense.O ato eleitoral tem decorrido com normalidade, sendo que desde as 9h da manhã já votaram mais de 1.500 sócios, entre eles alguns mais conhecidos como são os casos dos ex-jogadores Pedro Mendes e Palatsi. Isidro Lobo, presidente da mesa da assembleia geral. vai revelar os primeiros dados mais concretos da votação às 12 horas.Daniel Rodrigues, da Lista C, vai votar depois das 12 horas, ao passo que António Miguel Cardoso, da Lista A, tem a sua presença no pavilhão para votar apenas às 16 horas. Júlio Mendes, presidente demissionário, vai votar às 14 horas.As urnas fecham às 19 horas, mas o novo presidente do Vitória, o 23.º da história do clube, só deve ser conhecido depois das 21 horas.