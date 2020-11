Empresa de Deco processa a SAD do V. Guimarães

A D20 Sports, empresa que pertence a Deco, processou a SAD do V. Guimarães. A ação deu entrada no Juíz 1 do Juízo de Execução de Guimarães e terá como base uma alegada dívida de 1.113.793,64€.





As partes têm ligações próximas há alguns anos e prova disso são os vários negócios já realizados, casos de Tapsoba, Soares ou até Raphinha.