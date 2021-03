Empresa reclama dívida do Vitória em tribunal mas SAD não a reconhece

A empresa Avanti, Consultant & Management, Lp (do ramo do scouting) avançou com um processo em tribunal reclamando uma dívida de 184.683,57 euros por parte do Vitória. O processo de execução deu entrada hoje no Juízo Central Cível de Guimarães - Juiz 5, tendo como réus a SAD do Vitória e os administradores Miguel Pinto Lisboa (presidente), Alberto Martins e Fernando Marques.





No entanto o Vitória não reconhece esta mesma dívida pois, segundo relata o jornal 'Guimarães Digital', em causa está um contrato celebrado com a referida empresa de scouting ainda na presidência de Júlio Mendes, concretamente em setembro de 2018. A atual adminitração, eleita no verão de 2019, alega que os serviços acordados não chegaram a ser prestados, tendo resolvido o contrato por incumprimento.