Espanhóis destacam renovação de Herculano, o "Lukaku de Guimarães"

A renovação do jovem Herculano Nabian com o V. Guimarães foi notícia no nosso país, especialmente pelo valor da cláusula de rescisão (60 milhões de euros), mas também cruzou fronteira e foi destacada ao início da noite em Espanha. Foi o caso do jornal 'AS', que no seu artigo lembra o interesse do Real Mdarid e Barcelona no jogador que apelidam de "Lukaku de Guimarães".





No seu artigo, o diário espanhol fala numa operação histórica em Portugal por causa dos valores em causa e lembra os registos impressionantes do jovem avançado nas categorias inferiores, que o colocaram na rota dos mais importantes clubes do Mundo. Por outro lado, o 'AS' destaca ainda a "fábrica de talento" do Vitória, uma equipa que "cuida muito a sua formação, algo que é apoiado pelos resultados". "O Guimarães é um clube histórico com uma formação excelente, que começa a ser referência para os jogadores de formação a nível mundial", conclui o mesmo artigo.