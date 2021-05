Estádio D. Afonso Henriques pode ser palco da Assembleia Geral do clube

Depois de ter informado na passada quinta-feira que a Assembleia Geral de dia 29 teria lugar no pavilhão do clube e com um limite máximo de 282 sócios, o Vitória está agora a ponderar a alteração do local da reunião para poder receber mais associados. A garantia foi dada na manhã deste sábado por Miguel Pinto Lisboa.





"A lotação imposta não deve ser a mesma de Outubro, porque a situação pandémica melhorou, e foi uma surpresa tanto para a Mesa da Assembleia Geral como para nós, mas conversei com o Sr. Presidente [José António Antunes] e solicitei-lhe, com a sua concordância, que a Mesa contacte as autoridades de saúde para a realização da Assembleia noutro local, de preferência no Estádio, independentemente da intervenção que está a ser feita no relvado aproveitando a paragem", explicou o presidente, à margem do 1.º Seminário de Futebol que decorre esta manhã no recinto minhoto.Miguel Pinto Lisboa espera que a resposta das autoridades de saúde "seja tão célere quanto possível". "É o momento para debatermos as questões que tanto a direção como os sócios desejam ver esclarecidas. Foi para isso que pedimos esta Assembleia. O Vitória é dos sócios, conseguimos que isso voltasse a ser verdade e connosco será sempre assim, portanto não podemos fazer uma Assembleia Geral que condicione a sua presença", finalizou o dirigente máximo do clube.