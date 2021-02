Estalou o verniz entre Rogério Matias e João Henriques: técnico e comentador da BTV trocaram críticas

No final do empate a zero entre o Benfica e o V. Guimarães, Rogério Matias criticou João Henriques por alegadamente o treinador dos minhotos não ter ido ao Estádio da Luz para vencer.





"Dou nota 3 (de 0 a 5) a João Henriques porque, quem dizia que vinha aqui à Luz para discutir o resultado, o Vitória só apareceu na segunda parte e nuns momentos no final. Estava à espera de mais do Vitória hoje aqui no Estádio da Luz", afirmou o comentador da BTV, que é também uma figura do V. Guimarães. Rogério Matias jogou seis épocas no clube vimaranense durante 2000 e 2006, mas João Henriques não gostou de ouvir estas palavras."Vamos tentando fazer mais e melhor, umas vezes com melhor exibição, outras com pior. Não é como o comentador da BTV que ainda há pouco disse que João Henriques tinha nota 3 porque tinha dito que era para vir ganhar à Luz e fez pouco para isso. Parece que não andou no futebol. Não é bem assim. Acho que, para valorizarmos o que é qualidade no nosso produto, a Liga portuguesa, temos de dizer bem das coisas. Se dissermos sempre mal das coisas, ninguém compra. Valorizem as coisas. O Benfica tem obrigação em casa de fazer o que fez em todos os jogos. 20 e tal remates, posse de bola. Isso não quer dizer que quem aqui vem não quer ganhar. Não digam isso. É uma asneira tremenda. É de quem está a tentar defender o clube no comentário, mas tem de ser mais abrangente. Ele até me podia ter dado nota 1 que eu ia feliz e contente para casa à mesma porque levo um ponto comigo. Isso é que é importante. Não quero saber do resto. Mas é este tipo de comentários que não valorizam o futebol. É pouco significativo para nós, que percebemos de futebol, mas é feio", afirmou o técnico em conferência de imprensa.Rogério Matias também respondeu, pedindo respeito."Foi só a minha opinião e eu mantenho-a. E o comentador da BTV tem nome, Rogério Matias, gosto de ser tratado pelo meu nome. Fui jogador do V. Guimarães e ele que procure o meu nome lá no Vitória, que está lá de certeza", afirmou.