Estupiñán de regresso aos convocados do Vitória

Depois de João Henriques ter confirmado que Estupiñán já se encontrava a cem por cento, assim como Quaresma, confirma-se o regresso do avançado colombiano aos convocados do treinador do Vitória, depois de ter falhado o dérbi com o Sp. Braga por lesão. Já Quaresma mantém-se nas escolhas, ele que jogou praticamente a última meia hora da partida na Pedreira, depois de um período com problemas físicos.





O Vitória parte ainda hoje para estágio de preparação do jogo com o Gil Vicente, agendado para amanhã às 17h30, no Estádio D. Afonso Henriques. Joseph e Sílvio continuam à margem dos trabalhos, devido a lesão.Bruno Varela, Matous Trmal, Jhonatan: Suliman, Mumin, Mensah, Sacko, Jorge Fernandes, Zié Ouattara: André André, Pepelu, Mikel Agu, Wakaso, André Almeida, Miguel Luís e Nicolas Janvier: Marcus Edwards, Bruno Duarte, Quaresma, Rochinha, Rúben Lameiras, Estupiñán e Noah Holm