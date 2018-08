É com enorme entusiasmo que Dodô se apresenta em Guimarães, motivado para dar um novo impulso à sua carreira, depois de alguns meses menos felizes na Ucrânia. O lateral-direito acredita que chegou ao clube certo para se afirmar no futebol europeu e, assim, conseguir o tão desejado passaporte para os Jogos Olímpicos que vão ter lugar em Tóquio, em 2020."Para mim foi um pouco surpreendente. Não estava a jogar no Shakhtar, mas estava bem adaptado e a família já estava habituada. Só que o facto de não jogar estava a incomodar-me, porque tenho 19 anos e quero jogar para poder ir à seleção olímpica do Brasil, nos Jogos Olímpicos, daqui a dois anos, no Japão. E encarei este desafio como uma grande oportunidade de mudar a minha história no futebol, crescer cada dia mais. O Vitória abriu-me as portas para mostrar o meu valor", referiu Dodô, que no passado domingo, com o Rio Ave, já deu um ar da sua graça ao assistir Tallo para um dos golos do ensaio: "Fiquei muito feliz. Vim com o objetivo de ajudar o Vitória a atingir os seus objetivos nesta temporada e para demonstrar o meu futebol. Um futebol alegre, rigoroso defensiva e ofensivamente."Sobre os objetivos do emblema minhoto, o lateral-direito admite que encontrou um plantel a sonhar alto. "Acredito que este será um ano diferente. Já falei com os meus novos companheiros e o objetivo passa pela Liga Europa. Vai ser uma época de mudança", sublinhou, acrescentando que já deu para sentir o apoio dos adeptos: "São fanáticos. Ainda no jogo-treino fiquei arrepiado ao ver tantas pessoas. É uma realidade diferente daquela que vivi nos últimos meses."

Autor: José Miguel Machado